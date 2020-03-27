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إنسانية دي خيا تواجه “وحشية” كورونا في إسبانيا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد موجة التبرعات التي قام بها اللاعبون على مستوى العالم لدعم بلدانهم في مواجهة فيروس كورونا الذي يعصف بأغلب بلدان العالم هذه الأيام نشرت السياسية ازابيل دياز على صفحتها الشخصية في تويتر خبرا أعلنت من خلاله عن تقدم الحارس الإسباني الشهير دافيد ديخيا بمبلغ مالي تقدر قيمته بحوالي 300 ألف يورو لمساعدة الجهات الصحية في بلده إسبانيا في مكافحة كورونا كونها أصبحت من أكثر البلدان تضررا من الفيروس.

وتقدم النجم الإسباني وحامي عرين مانشستر يونايتد بالمبلغ رافضا الإفصاح عنه، لكن المسؤولين الإسبان ومن مبدأ تقدير مجهوداته ووقوفه إلى جانب بلده تقدموا له بالشكر شاعرين بالفخر والاعتزاز بما قدمه لهم.

ويعتبر دي خيا البالغ من العمر 29 عاما من بين أبرز الحراس على مستوى العالم ويعد مطلبا للعديد من الأندية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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