الفيفا يدرس تغيير موعد الميركاتو الصيفي

كشفت شبكة سكاي سبورت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس تغيير موعد الانتقالات الصيفية هذا العام بصورة استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم وتوقف الأنشطة الرياضية.

وذكرت التقارير أن الفيفا قد شكل لجنة لدراسة تمديد فترة الميركاتو الصيفي حتى يناير المقبل بشكل استثنائي، حيث قرر مكتب الاتحاد الدولي إنشاء مجموعة خاصة للتفاعل مع وضعية تفشي فيروس كورونا وتأثيرها على المسابقات الرياضية عبر العالم.

وبحسب سكاي سبورت فإن الفيفا أنشأ في الثامن عشر من مارس الجاري هذه المجموعة لتقوم بتقييم الحاجة إلى إجراء تعديلات مؤقتة على اللوائح بخصوص انتقالات اللاعبين وحالتهم لحماية العقود والأندية، إضافة لتعديل فترات تسجيلهم في الأندية.

وذكر المتحدث الرسمي للفيفا أنه تم العمل بصورة رسمية وسيتم التشاور مع كل أصحاب المصالح في الكرة العالمية والاتحادات القارية وإعضائها وروابط اللاعبين والدوريات العالمية.

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