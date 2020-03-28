ميلان يؤجل تدريباته حتى إشعار آخر

ذكرت إدارة ميلان الإيطالي أن فريقها لن يعود للتدريبات مجددا إلا بعد نصيحة من الجهات الطبية المختصة حفاظا على سلامة وأرواح اللاعبين ومن يعمل داخل النادي.

إدارة النادي اللومباردي وفي بيانها الذي صدر في الساعات الماضية شددت على ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي في هذه الفترة التي تراها عصيبة على العالم والتغلب عليها في هذه الفترة أفضل سلاح سيمكن كرة القدم للعودة مجددا لتلعب دورها في انتعاش الشعوب.

وقبل توقف الدوري الإيطالي كان ميلان في المركز السابع برصيد ست وثلاثين نقطة وخسر مباراته الأخيرة قبل التوقف أمام جنوى بهدفين مقابل هدف.

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