اخبار الرياضة

ميلان يؤجل تدريباته حتى إشعار آخر

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت إدارة ميلان الإيطالي أن فريقها لن يعود للتدريبات مجددا إلا بعد نصيحة من الجهات الطبية المختصة حفاظا على سلامة وأرواح اللاعبين ومن يعمل داخل النادي.

إدارة النادي اللومباردي وفي بيانها الذي صدر في الساعات الماضية شددت على ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي في هذه الفترة التي تراها عصيبة على العالم والتغلب عليها في هذه الفترة أفضل سلاح سيمكن كرة القدم للعودة مجددا لتلعب دورها في انتعاش الشعوب.

وقبل توقف الدوري الإيطالي كان ميلان في المركز السابع برصيد ست وثلاثين نقطة وخسر مباراته الأخيرة قبل التوقف أمام جنوى بهدفين مقابل هدف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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