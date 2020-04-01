الترهوني باق مع سموحة المصري

فند المحترف الليبي في صفوف فريق سموحة المصري محمد الترهوني جميع الأخبار التي تحدثت عن فسخ تعاقده مع فريقه في الفترة الماضية مؤكدا بقاءه و التزامه بعقده مع النادي المصري لمدة 3 سنوات مقبلة.

ونجح الترهوني خلال تجربته مع سموحة في لفت الأنظار إليه عندما استطاع تسجيل هدفين والمساهمة في مساعدة الفريق في تحقيق العديد من النقاط قبل التوقف الإجباري للدوري المصري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعلق الاتحاد المصري لكرة القدم جميع أنشطته حتى 15 من شهر أبريل بسبب فيروس كورونا بعد تسجيل العديد من الإصابات وبعض من حالات الوفاة.

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