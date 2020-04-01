اخبار الرياضة

الترهوني باق مع سموحة المصري

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فند المحترف الليبي في صفوف فريق سموحة المصري محمد الترهوني جميع الأخبار التي تحدثت عن فسخ تعاقده مع فريقه في الفترة الماضية مؤكدا بقاءه و التزامه بعقده مع النادي المصري لمدة 3 سنوات مقبلة.

ونجح الترهوني خلال تجربته مع سموحة في لفت الأنظار إليه عندما استطاع تسجيل هدفين والمساهمة في مساعدة الفريق في تحقيق العديد من النقاط قبل التوقف الإجباري للدوري المصري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعلق الاتحاد المصري لكرة القدم جميع أنشطته حتى 15 من شهر أبريل بسبب فيروس كورونا بعد تسجيل العديد من الإصابات وبعض من حالات الوفاة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك