نادي روما يواصل “واجبه الإنساني” خلال أزمة كورونا

قرر نادي روما تقديم العديد من حزم الرعاية والطرود لحاملي التذاكر الموسمية من مشجعي الفريق والذين تزيد أعمارهم على خمسة وسبعين عاماً .

وبحسب التقارير الصحفية الإيطالية فإن نادي العاصمة الإيطالية سيقدم موادَّ غذائية وإمدادات طبية لمكافحة فيروس كورونا، ونشر روما على حسابه الرسيمي عبر تويتر فيديو يوضح توزيع الطرود لحاملي التذاكر من المسنين.

وكان روما قد أعلن تخصيص أول مباراة للفريق على أرضه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا الحالية من أجل تكريم الأطباء الذين كانوا في خط المواجهة بمعركة فيروس كورونا، وأشار بيان النادي إلى أنه سيوفر أكثر من خمسة آلاف تذكرة مجانية للعاملين في المجال الطبي لأول مباراة بعد عودة النشاط الكروي في البلاد إضافة إلى التبرع بنسبة من كل تذكرة لحملة جمع الأموال التي أطلقها الجيالوروسي لشراء معدات المستشفيات واللوازم الطبية في العاصمة .

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