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اللاعب رويد بن حامد يشارك في حملة خليك في الحوش

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك المهاجم الليبي رويد بن حامد في مبادرة خليك في الحوش التي تهدف لحث الناس على البقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا الذي تفشى في غالبية دول العالم.

وشهدت المبادرة التي أطلقتها شركة الشرارة للخدمات النفطية مشاركة العديد من اللاعبين والمهتمين بالوسط الرياضي، وكان من بينهم رويد الذي سبق وأن مثل نادي الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني للشباب قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق الاتحاد المصراتي الموسم الماضي تحت إشراف المدرب الوطني جلال الدامجة قبل توقف المسابقة في أبريل عام 2019 بعد اندلاع الحرب على تخوم طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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