اللاعب رويد بن حامد يشارك في حملة خليك في الحوش

شارك المهاجم الليبي رويد بن حامد في مبادرة خليك في الحوش التي تهدف لحث الناس على البقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا الذي تفشى في غالبية دول العالم.

وشهدت المبادرة التي أطلقتها شركة الشرارة للخدمات النفطية مشاركة العديد من اللاعبين والمهتمين بالوسط الرياضي، وكان من بينهم رويد الذي سبق وأن مثل نادي الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني للشباب قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق الاتحاد المصراتي الموسم الماضي تحت إشراف المدرب الوطني جلال الدامجة قبل توقف المسابقة في أبريل عام 2019 بعد اندلاع الحرب على تخوم طرابلس.

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