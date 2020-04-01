فيروس كورونا يتغلب على رئيس مارسيليا السابق

توفي الرئيس السابق لنادي مارسيليا السنغالي بابي ضيوف متأثراً بإصابته بفيروس كورونا خلال وجوده بإحدى مستشفيات العاصمة السنغالية داكار منذ الفترة الماضية.

وبحسب موقع “تيلي داكار” السنغالي فإن الرئيس السابق لنادي مارسيليا توفي بعد معاناته الأيام الماضية بالإصابة بفيروس كورونا وضيق حاد في التنفس، ليقضي الفترة الأخيرة على جهاز التنفس الصناعي، حيث كان من المقرر نقله إلى إحدى المستشفيات في فرنسا خلال الساعات الأخيرة.

ونعى كل من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ونادي مارسيليا بابي ضيوف صاحب الـ68 عاماً والذي ترأس نادي مارسيليا في الفترة من عام ألفين وخمسة وحتى عام 2009.

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