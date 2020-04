الاتحاد الهولندي يزف خبرا سارا لفريق ليفربول وعشاقه

ضرورة إنهاء بطولات الدوري قبل تاريخ 3 أغسطس 2020 [عربي21]

أكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان رسمي يوم الأربعاء، أن نظيره الأوروبي “يويفا” أبلغ جميع الاتحادات المحلية بضرورة إنهاء بطولات الدوري قبل تاريخ 3 أغسطس 2020.

ونشر الاتحاد الهولندي نص البيان على موقعه الرسمي، بعد نهاية الاجتماع بالفيديو بين رئيس الـ”يويفا” ومنسقي الاتحادات الأوروبية، والذي عقد ظهر الأربعاء.

في المقابل، نفت مصادر الـ”يويفا” وجود موعد رسمي لانتهاء أو استئناف الموسم، خاصة أن الوضع الحالي بالكامل في انتظار التطورات الصحية من جانب حكومات أوروبا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أشار في بيانه الرسمي إلى تأجيل بطولة دوري الأبطال والدوري الأوروبي، دون الحديث عن موعد عودة أو نهاية الدوريات المحلية.

ويعتبر فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب أكبر الراغبين في استكمال مباريات الدوري الممتاز، حيث بات قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب لأول مرة منذ 30 عاما، فهو يتصدر “البريمير ليغ” برصيد 82 نقطة (29 مباراة)، متفوقا بفارق 25 نقطة كاملة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي حامل اللقب.

