كورونا يطيح ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس

أعلن نادي عموم إنكلترا أنه قرر إلغاء بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس ثالث بطولات الغراند سلام الكبرى للعام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وذكر النادي في بيان رسمي بأن بطولة ويمبلدون التي كانت من المقرر أن تنطلق في التاسع والعشرين من يونيو المقبل وحتى الثاني عشر من يوليو تم إلغاء النسخة الحالية منها بأسف شديد بسبب المخاوف الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

ويعد إلغاء البطولة الكبرى الأول من نوعه في 75 عاماً متتالياً بعد أن حالت الحرب العالمية الثانية دون إقامتها في الفترة من عامي 1940 وحتى 1945.

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