تمديد فترة تعليق الدوري الهولندي حتى يونيو

أعلنت الحكومة الهولندية استمرار تعليق مسابقة الدوري حتى الأول من يونيو المقبل تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمكافحة فيروس كورونا المنتشر داخل البلاد.

وذكر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بأنه أجل مسابقة الإردفيدزي في وقت سابق حتى نهاية مارس إلا أن الحكومة قررت تمديد فترة التعليق حتى يونيو المقبل وذلك بعدما سجلت هولندا العديد من الإصابات بفيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يحضر رئيس الاتحاد الهولندي مايكل فان براغ اجتماعات الأتحاد الأوروبي لكرة القدم إضافة إلى مسؤولي أندية دوري أبطال أوروبا والاتحادات الوطنية عبر الفيديو لتحديد مستقبل بطولات الموسم الحالي .

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