الفيفا يعتزم تقديم مساعدات مالية للأندية المتضررة من “كورونا”

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يعتزم تقديم مساعدات لكرة القدم العالمية بعد أن أغرق التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا الأندية في أزمة مالية مسبوقة .

وقال الفيفا في بيانه إنه يفكر في طريقة لدعم مجتمع كرة القدم العالمي موضحاً بأنه أنشأ مجموعة للعمل على مساعدة الاتحادات القارية للحد من تأثير الأزمة الراهنة بسبب فيروس كورونا.

ويمتلك الفيفا قرابة 1.5 مليار دولار إضافة إلى 1.3 مليار يورو كاحتياطي ويستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم بحسب فرانس برس لإنشاء صندوق دعم سيعلن عن تفاصيله في وقت لاحق نهاية الأسبوع الجاري .

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