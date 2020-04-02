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الفيفا يعتزم تقديم مساعدات مالية للأندية المتضررة من “كورونا”

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يعتزم تقديم مساعدات لكرة القدم العالمية بعد أن أغرق التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا الأندية في أزمة مالية مسبوقة .

وقال الفيفا في بيانه إنه يفكر في طريقة لدعم مجتمع كرة القدم العالمي موضحاً بأنه أنشأ مجموعة للعمل على مساعدة الاتحادات القارية للحد من تأثير الأزمة الراهنة بسبب فيروس كورونا.

ويمتلك الفيفا قرابة 1.5 مليار دولار إضافة إلى 1.3 مليار يورو كاحتياطي ويستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم بحسب فرانس برس لإنشاء صندوق دعم سيعلن عن تفاصيله في وقت لاحق نهاية الأسبوع الجاري .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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