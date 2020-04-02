التاورغي يخضع لعملية جراحية ناجحة.. ونادي المدينة يُوضّح

نجحت العملية التي أجراها مدرب الفئات السنية بنادي المدينة لكرة السلة عبدالرزاق التاورغي بعد أن امتدت لحوالي أربع ساعات متكاملة.

وقال رئيس الجمعية العمومية بنادي المدينة علاء الدابة أن التاورغي بحالة جيدة ويتماثل للشفاء شيئا فشيئا وبدأ في تجاوز الوعكة الصحية التي آلمت به في الفترة الماضية.

ويعد التاورغي من الأسماء التدريبية الشابة الواعدة في نادي المدينة وابتعد الفترة الماضية عن هذا المجال بعد تدهور حالته الصحية التي شهدت تعاطفا كبيرا من قبل رواد اللعبة لما يمتلكه التاورغي من سمعة مميزة.

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