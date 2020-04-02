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أحمد فتحي يقرر عدم تجديد عقده مع الأهلي المصري

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر اللاعب أحمد فتحي عدم تجديد عقده رفقة النادي الأهلي المصري لتنتهي علاقته مع المارد الأحمر بعد مشوار استمر لسنوات وبهذا القرار كانت مباراة الأهلي أمام نظيره سموحة قبل التوقف الإجباري هى الأخيرة للاعب المصري.

وذكرت بعض التقارير الصحفية المصرية أن فتحي رفض عرض إدارة الأهلي القاضي بتجديد عقده لمدة سنتين مقابل راتب سنوي يقدر بـ12 مليون جنيه مصري وأشارت التقارير ذاتها أنه اتفق مع نادي بيراميدز المصري لينتقل إليه في صفقة انتقال حر الصيف القادم ولمدة 3 سنوات مقابل راتب يقدر بـ48 مليون جنيه مصري.

وبعد عودة النشاط تبقى على أحمد فتحي إكمال الموسم الحالي رفقة الأهلي لكن جميع الأخبار القادمة من مصر أكدت بأن النادي سيتبع مع اللاعب سياسة عدم المشاركة في الدوري أو بطولة أفريقيا حتى ينتهي عقده.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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