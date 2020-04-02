إبراهيموفيتش يكسر صمته ويتحدّث عن “الاعتزال”

فند النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الأخبار التي تحدثت عن إمكانية تركه ميلان نهاية الموسم واعتزال كرة القدم نهائيا من خلال تصريح مقتضب.

النجم السويدي لم يُخفِ ارتباكه مما يحدث هذه الفترة قائلا إن كورونا كان أمرا غير متوقع جمد البطولات الأوروبية وجعلها تتوقف لكنه لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن.

ويبلغ النجم السويدي من العمر 39 عاما وسبق أن انتقل إلى ميلان في هذا الشتاء لمدة 6 أشهر واستطاع خلال الفترة الماضية تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف وحيد.

وأشارت بعض الأخبار الصحفية الفترة الماضية إلى أن النجم السويدي ينوي إنهاء مسيرته الرياضية ولا يرغب في البقاء مع ميلان لموسم اضافي.

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