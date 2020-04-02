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الأهلي بنغازي يتعاون مع اللجنة العليا لمكافحة كورونا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سخر النادي الأهلي بنغازي كافة إمكاناته ووضعها تحت تصرف الحكومة الليبية وعلى وجه الخصوص اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا للحد من خطورته.

وأكد بيان لإدارة الأهلي موقع من قبل رئيس مجلس الإدارة خالد السعيطي، استمرار الحملات التوعوية التي يقيمها النادي هذه الأيام إضافة إلى تشكيل لجان من النادي تكون وظيفتها مساعدة الدولة الليبية في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان أيضا أن المسؤولية حالية على عاتق الجميع خاصة أن فيروس كورونا أثر على جميع مناحي الحياة في العالم وأرهق العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة ما يعني ضرورة تكاتف الجميع في هذه الفترة لمواجهته والقضاء عليه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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