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سولشاير: أتواصل مع اللاعبين عبر “واتساب” لتزويدهم بالتدريبات

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير إنه يتواصل مع لاعبيه عبر تطبيق واتساب للاطمئنان عليهم وتزويدهم ببرامج تدريبية فردية ونظام غذائي لضمان سير الأمور على خير مايرام حتى تعود منافسات الدوري الإنكليزي.

وشدد مدرب مانشستر يونايتد على ضرورة استثمار الفترة الحالية لضمان عودة جديدة تكون أفضل من الفترة السابقة. ولم يخفِ سولشاير سعادته بالأوقات الحالية التي يقضيها مع أسرته في ظل التوقف الإجباري الرياضي على مستوى العالم قائلا إن سلبيات كرة القدم الكبرى تكمن في عدم قدرتك على إمضاء وقت كافي رفقة أسرتك.

ويوجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد خمس وأربعين نقطة خلف تشيلسي الرابع وبفارق ثلاث نقاط فقط

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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