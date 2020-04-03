شالكه يتحدى كورونا ويعود للتدريبات

بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا عاد فريق شالكه الألماني للتدريبات مجددا استعدادا لعودة منافسات الدوري الألماني وللحفاظ على لياقة اللاعبين.

التدريبات تتم بقواعد تحمي اللاعبين بناء على التوصيات التي قامت الحكومة الألمانية باعتمادها بالتعاون مع وزارة الصحة ومن بينها مسافة متر ونصف بين الجميع.

وكانت أندية فولفسبرغ وبروسيا دورتموند قد انطلقا في التدريبات مجددا قبل أيام ليلتحق بهم شالكه.

وأوقفت منافسات الدوري الألماني شهر مارس الماضي وأعلنت رابطة الدوري عن احتمالية عودتها شهر مايو المقبل حال تحسنت الأوضاع.

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