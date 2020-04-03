أتليتكو مدريد وبيتيس على خطى برشلونة في تخفيض الأجور

تقرير 218

أزمة فيروس كورونا تداعيتها لم تكن صحية فقط بل أرهقت القطاع الاقتصادي في عالم وتضررت معه كرة القدم.

سياسة خفض أجور اللاعبين التي بدأها في إسبانيا برشلونة قبل أيام وجدت استجابة كبيرة من بقية الأندية وهاهو أتليتكو مدريد يسير على النهج ذاته عندما أعلنت إدارة في بيان لها أنها توصلت لاتفاق مع اللاعبين والجهاز الفني بتخفيض الرواتب إلى 70% حتى تنتهي أزمة كورونا ليتتمكن إدارة النادي من الحفاظ على وظائف حوالي 430 موظفا داخل أروقة النادي.

أتليتكو مدريد ليس لوحده بل ريال بيتيس يسير على النهج ذاته فرئيس النادي أعلن أنه توصل لاتفاق يشير لتخفيض أجور اللاعبين دون الكشف عن بقية التفاصيل وأندية إسبانيول وديبورتيفو آالافيس بدورها ستسير النهج ذاته لتنتهي أزمة فيروس كورونا بأقل الأضرار الاقتصادية قدر الإمكان.

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