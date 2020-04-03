البيانكونيري يدعم ماتويدي بتجديد عقده

أبدى نادي يوفنتوس دعمه الكامل والكبير للاعبه الفرنسي بليز ماتويدي المصاب بفيروس كورونا والذي يخضع في الفترة الحالية للعزل الذاتي.

وأكدت إدارة السيدة العجوز بأنها ستقدم دعمها الكامل للنجم الفرنسي من خلال تجديد عقده بصورة تلقائية لعام إضافي حتى يونيو 2021.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد لاعب الوسط في نهاية الصيف المقبل إلا أن البيانكونيري قام بتفعيل بند التجديد لمدة موسم واحد، وانضم ماتويدي لصفوف يوفنتوس صيف عام 2017 قادماً من باريس سان جيرمان .

وأصيب ماتويدي خلال الفترة الماضية بفيروس كورونا ليصبح ثالث اللاعبين المصابين في صفوف الفريق بعد كل من المدافع دانييلي روغاني والمهاجم باولو ديبالا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية