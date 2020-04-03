الأزمة الاقتصادية تهبط بـ”رواتب” لاعبي سبارتاك موسكو

وافق لاعبو فريق سبارتاك موسكو الروسي تخفيض رواتبهم خلال الفترة القادمة بنسبة تصل إلى أربعين في المائة وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالرياضة والتي يعيشها النادي في الفترة الأخيرة جراء تفشي فيروس كورونا .

وأصدر النادي الروسي بياناً ذكر فيه أنه وعقب المشاورات مع الإدارة أبدى لاعبو الفريق الأول استعداداتهم لخفض رواتبهم بنسبة أربعين في المائة أثناء قضائهم فترة الحجر الصحي وحتى عودة المنافسات، ويأتي سبارتاك موسكو في المركز الثامن في ترتيب الدوري بفارق اثنتين وعشرين نقطة عن المتصدر زينيت سان بطرسبرغ.

وكانت أندية الدوري الروسي الممتاز قررت بشكل رسمي تعليق المنافسات في السابع عشر من مارس الماضي حتى العاشر من أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية