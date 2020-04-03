سيناريوهات مختلفة لاستكمال البطولات الأوروبية

تقرير 218

عقب تأجيل البطولات الأوروبية في الموسم الحالي والجمود الذي طرأ على الوسط الكروي وسط مخاوف من انتشار أكبر لوباء كورونا الذي اجتاح أوروبا والعالم بصورة كبيرة، كشفت تقارير صحفية لشبكة سكاي سبورت إيطاليا العديد من السيناريوهات لاستكمال الموسم الحالي الذي توقف عقب أزمة كورونا وعقب تأجيل أمم أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر تأجيل كل المنافسات الدولية المرتبطة بالمنتخبات الأوروبية المقررة في يونيو المقبل يشملها مباريات الملحق الأوربي المؤهل إلى اليورو.

ووفقاً للتقارير فإن التأجيلات وضعت عديد الاحتمالات لدوران عجلة الموسم في كل البطولات الأوروبية فالسيناريو الأول أن تبدأ الدوريات بالتوازي مع الكؤوس الأوروبية مطلع يونيو وستختتم في يوليو المقبل فيما يسدل الستار على أعرق البطولات الأوروبية دوري الأبطال إضافة إلى الدوري الأوروبي في النصف الأول من أغسطس المقبل .

وفي هذه الحالة ستلعب مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي في عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد كما ستلعب الدوريات منتصف الأسبوع بشكل دوري، أما السيناريو الثاني يعتمد على انطلاق الدوريات في نهاية يونيو على أن تتواصل منافسات دوري الأبطال والدوري الأوروبي طول أغسطس حتى نهايتها .

ومن المحتمل أن تضع هذه السيناريوهات الموسم في وضع غامض فاحتمالية نهاية الموسم الكروي ستتواصل حتى الفترات المقبلة، وكلما تفشى فيروس كورونا تبخرت أحلام الموسم بصورة أكبر.

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