مدرب بورنموث يُخفّض راتبه لحماية الاستقرار المالي للنادي

أعلن نادي بورنموث الإنكليزي رسمياً أن مدربه إيدي هاو وافق على تخفيض راتبه بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها معظم الأندية بسبب توقف النشاط الكروي إثر تفشي فيروس كورونا .

وذكر بورنموث في بيانه الذي نشره على الموقع الرسمي أن الرئيس التنفيذي للنادي نيل بيليك وريتشارد هيوز والمدير الفني إيدي هاو قرروا تخفيض رواتبهم طوال الفترة المقبلة إضافة إلى عدد من الموظفين داخل النادي .

وأكد بورنموث أن هذه الإجراءات تم اتخاذها لحماية الاستقرار المالي للنادي عقب توقف النشاط وإغلاق الأندية حتى الحادي والثلاثين من مايو المقبل، وأوضح بورنموث بأنه سيقدم برامج تدريب للموظفين بمواصلة تطورهم أثناء فترة التوقف.

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