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بايرن ميونيخ يعاقب بواتينغ لمخالفته الحجر الصحي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي بايرن ميونيخ تغريم مدافعه الدولي جيروم بواتينغ بسبب مخالفته الإرشادات المتعلقة بالحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا عقب مغادرته إقليم بافاريا من دون علم النادي.

وغادر المدافع الدولي البالغ 31 عاماً مدينة ميونيخ متجها إلى مدينة لايبزيغ لزيارة ابنه المريض من دون إذن مسبق من النادي البافاري، وفي طريق عودته تعرض لحادث سير لم يصب فيه بأي أذى ما أجبر بايرن ميونخ لإصدار بيان لمخالفة مدافعه بكسر القوانين والابتعاد مسافة كبيرة خلال فترة الحجر الصحي.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية بأن بواتينغ اعترف بخطئه خلال تصريحاته مبرراً بأنه كان يفكر في ابنه في تلك اللحظة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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