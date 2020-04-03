بايرن ميونيخ يعاقب بواتينغ لمخالفته الحجر الصحي

أعلن نادي بايرن ميونيخ تغريم مدافعه الدولي جيروم بواتينغ بسبب مخالفته الإرشادات المتعلقة بالحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا عقب مغادرته إقليم بافاريا من دون علم النادي.

وغادر المدافع الدولي البالغ 31 عاماً مدينة ميونيخ متجها إلى مدينة لايبزيغ لزيارة ابنه المريض من دون إذن مسبق من النادي البافاري، وفي طريق عودته تعرض لحادث سير لم يصب فيه بأي أذى ما أجبر بايرن ميونخ لإصدار بيان لمخالفة مدافعه بكسر القوانين والابتعاد مسافة كبيرة خلال فترة الحجر الصحي.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية بأن بواتينغ اعترف بخطئه خلال تصريحاته مبرراً بأنه كان يفكر في ابنه في تلك اللحظة.

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