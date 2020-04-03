اخبار الرياضة

تعقيم مرافق النادي الأهلي بنغازي للوقاية من كورونا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت اللجنة الصحية من موظفي اتحاد الطبية بجامعة بنغازي بتعقيم مقر النادي الأهلي بنغازي في إطار مكافحة فيروس كورونا والحد من خطورته.

وكان النادي الأهلي بنغازي بقيادة مجلس إدارته قد بدأ مبكرا حملاته التوعوية لمجابهة كورونا كما أعلن مجلس إدارته برئاسة خالد السعيطي عن تسخير كافة إمكانياته تحت تصرف الحكومة الليبية وعلى وجه الخصوص اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا لما يشكله من خطورة على حياة المواطنين الليبيين وجميع القطاعات بما فيها الرياضة.

وأطلقت روابط مشجعي العديد من الأندية الليبية في المدة الماضية مبادرات توعية تهدف لتوعية المواطنين من خطر فيروس كورونا الذي تفشى في العديد من الدول عبر العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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