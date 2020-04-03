تعقيم مرافق النادي الأهلي بنغازي للوقاية من كورونا

قامت اللجنة الصحية من موظفي اتحاد الطبية بجامعة بنغازي بتعقيم مقر النادي الأهلي بنغازي في إطار مكافحة فيروس كورونا والحد من خطورته.

وكان النادي الأهلي بنغازي بقيادة مجلس إدارته قد بدأ مبكرا حملاته التوعوية لمجابهة كورونا كما أعلن مجلس إدارته برئاسة خالد السعيطي عن تسخير كافة إمكانياته تحت تصرف الحكومة الليبية وعلى وجه الخصوص اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا لما يشكله من خطورة على حياة المواطنين الليبيين وجميع القطاعات بما فيها الرياضة.

وأطلقت روابط مشجعي العديد من الأندية الليبية في المدة الماضية مبادرات توعية تهدف لتوعية المواطنين من خطر فيروس كورونا الذي تفشى في العديد من الدول عبر العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية