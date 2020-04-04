ميلان يتبرع بـ100 ألف دولار لمكافحة كورونا

قامت إدارة ميلان الإيطالي بالتبرع للمرة الثانية بمبلغ مالي يقدر بحوالي 100 ألف دولار للمؤسسات الصحية في إيطاليا من أجل مجابهة فيروس كورونا.

بيان ميلان أشار إلى أن مؤسسة جوردون وجيني سينجر التي تتبع ملكية النادي تبرعت بهذا المبلغ إلى مستشفى سان رافايلي بغية شراء أجهزة تنفس صناعي.

وجمع ميلان منذ بداية فيروس كورونا وتفشيه في إيطاليا مبلغا ماليا وصل لحوالي 500 ألف يورو للجهات الصحية في إقليم لومبارديا معقل النادي ومركز تفشي الفيروس في إيطاليا خلال الأسابيع الماضية.

وقام ميلان قبل أيام بتعليق نشاطه الرياضي وتدريباته إلى أجل غير مسمى وحتى تستقر الأوضاع الصحية في إيطاليا.

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