الاتحاد التركي يبحث إمكانية استئناف مسابقاته في يونيو

خلص الاجتماع الذي جمع الاتحاد التركي وأنديته إلى إمكانية استئناف مسابقة الدوري في شهر يونيو القادم.

البيان الذي صدر من قبل الاتحاد التركي بالتعاون مع رابطة الأندية أشار إلى إمكانية عودة الدوري التركي والدرجات الثانية والثالثة في شهر يونيو في حال تحسنت الأوضاع الصحية في البلاد.

وسيشمل هذا القرار على الأغلب بطولات كرة السلة والطائرة في البلاد حيث تعاني تركيا مؤخرا من توقف جميع الأنشطة الرياضية أسوة ببقية دول العالم عقب تفشي فيروس كورونا بصورة سريعة في البلاد وإصابة نجوم كبار على رأسهم المدرب فاتح تيريم الذي تماثل للشفاء خلال اليومين الماضيين.

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