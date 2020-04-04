اخبار الرياضة

الفيفا تؤجل الأجندة الدولية في يونيو

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مجموعة من القرارات والتوصيات التي خرجت بها المجموعة القارية والتي شكلها مجلس الفيفا لمعالجة آثار تفشي فيروس كورونا وذلك عقب الاجتماع الأول الذي عقدته هذه اللجنة عبر الفيديو .

وخلال الاجتماع قدمت المجموعة القارية مجموعة من التوصيات أهمها تأجيل جميع المباريات الدولية المقرر إقامتها في يونيو المقبل والتشاور مع الاتحادات القارية بخصوص المواعيد الجديدة لتصفيات كأس العالم القادم..

وتضمنت التوصيات تأجيل بطولتي كأس العالم للسيدات تحت سبعة عشر وعشرين عاماً حتى إشعار آخر والإبقاء على أحقية مشاركة اللاعبين من مواليد الاول من يناير عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين في أولمبياد طوكيو بشكل استثنائي .

وكان فيروس كورونا قد تسبب في إيقاف أغلب الدوريات العالمية بشكل مؤقت من أجل الحد من انتشاره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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