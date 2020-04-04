الاتحاد الأوروبي يتواصل مع المدن المستضيفة لليورو

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنه يتواصل مع جميع المدن المستضيفة لفاعليات كأس أمم أوروبا التي تأجلت إلى العام المقبل عقب تفشي وباء كورونا.

وأوضح اليويفا أنه تواصل مع المدن الاثنتي عشرة المستضيفة لليورو للتنسيق بمجريات الوضع الراهن ومناقشة نقل البطولة إلى صيف ألفين وواحد وعشرين.

وأضاف اليويفا أن البطولة ستنطلق في الحادي عشر من يونيو حتى الحادي عشر من يوليو من العام القادم حيث يعتزم منظمو البطولة تطبيق جدول المباريات في نفس الملاعب.

وتستضيف اثنتا عشرة مدينة أوروبية بطولة اليورو وهي أمستردام وباكو وبودابست وبلباو وغلاسكو وكوبنهاغن وبوخارست ولندن وسان بطرسبرغ وميوينخ إضافة إلى روما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية