تمديد تعليق الدوري الأمريكي حتى نهاية أبريل

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم تمديد تعليق التدريبات الخاصة بالأندية المشاركة حتى الرابع والعشرين من أبريل الجاري.

وسينتج عن قرار الرابطة إغلاق منشآت التدريب الخاصة بأندية الدوري أمام جميع اللاعبين باستثناء لاعبي كرة القدم الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل أو علاج طبي من الإصابات أو غيرها تحت إشراف مباشر من الطاقم الطبي للقريق.

وستواصل رابطة الدوري الأمريكي اتصالها مع مراكز مكافحة الأمراض ووكالة الصحة العامة الكندية وستعلن عن المزيد من المستجدات في الفترة المقبلة، وكانت الرابطة قد علقت الموسم بعد جولتين من انطلاقته.

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