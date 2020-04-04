اخبار الرياضة

تمديد تعليق الدوري الأمريكي حتى نهاية أبريل

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم تمديد تعليق التدريبات الخاصة بالأندية المشاركة حتى الرابع والعشرين من أبريل الجاري.

وسينتج عن قرار الرابطة إغلاق منشآت التدريب الخاصة بأندية الدوري أمام جميع اللاعبين باستثناء لاعبي كرة القدم الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل أو علاج طبي من الإصابات أو غيرها تحت إشراف مباشر من الطاقم الطبي للقريق.

وستواصل رابطة الدوري الأمريكي اتصالها مع مراكز مكافحة الأمراض ووكالة الصحة العامة الكندية وستعلن عن المزيد من المستجدات في الفترة المقبلة، وكانت الرابطة قد علقت الموسم بعد جولتين من انطلاقته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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