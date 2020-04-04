بايرن ميونيخ “يجدد الثقة” بالمدرب هانز فليك

أعلن بايرن ميونيخ الألماني رسمياً تجديد عقد مدربه هانز فيلك حتى صيف عام ألفين وثلاثة وعشرين على الرغم من توقف الموسم الكروي في ألمانيا وأوروبا بسبب تفشي وباء كورونا.

وذكر النادي البافاري أنه وبعد تحقيق فيليك نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة قررت الإدارة تجديد عقده حتى صيف ألفين وثلاثة وعشرين، وقاد المدرب بايرن ميونيخ للوصول إلى نصف نهائي كأس ألمانيا.

ويتصدر الدوري بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بروسيا دورتموند فيما اقترب من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه بثلاثية في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي الإنكليزي.

وتولى هانز فيلك مهمة تدريب الفريق البافاري بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم الجاري عقب إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مطلع الموسم الحالي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية