ميلان يتطلع لضم البلجيكي مونييه.. مجانا

يرغب ميلان في ضم لاعب باريس سان جيرمان وظهيره الأيمن البلجيكي توماس مونييه بشكل مجاني في سوق الانتقالات الصيفي المقبل موعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه الفرنسي.

ميلان سيواجه منافسة كبيرة من قبل أندية بروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد التي ترغب بدورها بضم اللاعب وتعزيز صفوفها.

ويعاني ميلان مشكلة كبيرة على مستوى الظهير الأيمن بعد عدم نجاح الثنائي ديفيد كالابريا وأندريا كونتي في تقديم المردود المنتظر منهما على مدار الموسمين الماضيين.

وحتى هذه اللحظة لم يستقر ميلان على بقاء مدربه الحالي الإيطالي ستيفانو بيولي الموسم المقبل خاصة أن عقده ينتهي بدوره الصيف المقبل.

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