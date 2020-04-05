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تشافي يتبرع بمليون يورو لمكافحة كورونا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تبرع النجم الإسباني السابق لبرشلونة ومدرب السد القطري حاليا تشافي هيرنانديز بمبلغ مليون يورو رفقة زوجته نوريا كونيليرا لمساعدة المستشفيات والجهات الطبية في إسبانيا وعلى وجه الخصوص بمدينة برشلونة.

وقال تشافي في مقطع فيديو سريع أنه وزوجته يساندان المعركة الطبية التي تحدث حاليا بين جميع العناصر الطبية وفيروس كورونا الذي عصف بالعالم وتضررت منه إسبانيا على وجه الخصوص.

وعلى غرار تشافي تبرع عدد كبير من نجوم كرة القدم في العالم بمبالغ مالية كبيرة مثل ميسي ورونالدو وساديو ماني للمساهمة في إنهاء أزمة كورونا في أسرع وقت ممكن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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