الاتحاد الإيطالي يوافق على تخفيض رواتب اللاعبين

وافق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بصورة رسمية على تخفيض رواتب اللاعبين خلال الفترة القادمة، عقب توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وخلال اجتماعه الذي عقده مساء الإثنين عبر فيديو كونفرانس وسط مشاركة 19 نادياً من أندية دوري الدرجة الأولى، أعلن الاتحاد الإيطالي تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة الثلث في حال إلغاء نسخة الموسم الحالي من الدوري ونسبة السدس في حال استكمال المسابقة في الأشهر المقبلة.

وكان يوفنتوس أول الأندية التي بدأت بقرار خفض رواتب لاعبي الفريق والجهاز الفني والموظفين، خاصة عقب الأزمة التي تمر بها الكرة الإيطالية من الناحية الإقتصادية، الأمر الذي اضطر أندريا أنييلي رئيس النادي وإدارة السيدة العجوز لتقليص رواتب الفريق للأشهر المقبلة حتى عودة المنافسات.

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