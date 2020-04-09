ليستر سيتي يسعى للتفريط في إسلام سليماني

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن سعي ليستر سيتي للتخلص من خدمات مهاجمه الجزائري إسلام سليماني خلال الميركاتو الصيفي المقبل خاصة أن عقده ينتهي في صيف العام القادم .

وبحسب التقارير فإن ليستر سيتي حدد مبلغ عشرة ملايين يورو كسعر لبيع إسلام سليماني خلال الميركاتو الصيفي، ويقضي المهاجم الجزائري الموسم الحالي معاراً لفريق موناكو الفرنسي والذي خاض معه 19 مباراة في جميع المسابقات وتمكن من تسجيل 9 أهداف.

ورحل سليماني من الثعالب في يناير 2018 على سبيل الإعارة لنيوكاسل يونايتد ثم عاد قبل أن ينضم في صيف 2019، وكان ليستر قد ضم الهداف الجزائري مقابل 28 مليون يورو من سبورتينغ لشبونة في صيف 2016 ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الثعالب.

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