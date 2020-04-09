مانشستر يونايتد يتبرع بـ 16 سيارة مُجهزة لمحاربة كورونا

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التبرع بمواد طبية وسيارات لدعم النظام الصحي الوطني في معركته ضد فيروس كورونا المستجد “COVID 19”.

أكد نادى مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إنه تم وضع قافلة من 16 سيارة في حالة استعداد، بجانب سائقين متطوعين لدعم عمليات النظام الصحي في المنطقة، بالإضافة إلى التبرع بمواد طبية واستهلاكية في سالفورد وأجهزة وقاية وضمادات ومستلزمات طبية أخرى.

وشدد مانشستر يونايتد، إنه يستوعب طلبات أخرى من النظام الصحي، باستخدام منشآت

ستاد أولد ترافورد الذي دخل قائمة احتياطية كمركز مؤقت للتبرع بالدم.

أكمل البيان: “يشجع النادي طاقمه للتطوع في النظام الصحي أو مؤسساته المحلية خلال الأزمة وسيواصل أفراد الطاقم الحصول على رواتبهم إذا شاركوا في جهود تطوعية خلال ساعات العمل”.

وكان لاعبو مانشستر يونايتد، قد وافقوا في وقت سابق على التبرع بنسبة 30% من رواتبهم لمستشفيات محلية وخدمات صحية كما ساهموا مع لاعبي فرق أخرى في تأسيس صندوق تبرعات لصالح النظام الصحي.

من جانب أخر، كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم التشيلي الدولي ألكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد والمعار حاليا إلى إنتر ميلان الإيطالي يرفض فكرة تخفيض راتبه من أجل الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت “مترو” الإنجليزية، أن سانشيز لا يريد تخفيض راتبه الكبير مع يونايتد من أجل الانضمام لأحد الأندية الأخرى في الموسم المقبل، حيث يتقاضى التشيلي الراتب الأعلى في البريميرليج والمقدر بـ450 ألف جنيه استرليني اسبوعيا.

الأزمة هي أن إنتر ميلان لا يريد تمديد إعارة اللاعب مرة أخرى وتحمل الراتب الضخم، في المقابل يريد سانشيز أن يضع يونايتد في مأزق للحصول على راتبه بشكل طبيعي حتى نهاية تعاقده.

وغذا لم يوافق سانشيز على تخفيض راتبه، سيضطر مانشستر يونايتد في دفع راتبه لموسمين مقبلين، وبذلك سيكلف النادي 10.8 مليون جنيه إسترليني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية