الاتحاد الأوروبي يدرس تقليص المدن المستضيفة ليورو 2020

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بإجراء مباحثات حول إمكانية تقليص عدد المدن المستضيفة لبطولة يورو 2020، التي سوف تقام في صيف 2021، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان الاتحاد الأوروبي، قد اتخذ قرار الشهر الماضي، بتأجيل بطولة الأمم الأوروبية 2020، التي كان مقررا إقامتها في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو، إلى الصيف المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أن هناك بعض الدول الأوروبية، التي كانت سوف تستضيف عدد من مباريات يورو 2020، بدأت تشكك في قدرتها على ذلك.

أضافت الصحيفة أن، الاتحادين الإيطالي والإسباني، شككا في إمكانية استضافتهم لمباريات يورو 2021، مع انتشار فيروس كورونا والآثار الاقتصادية الهائلة التي تسبب فيها الوباء العالمي على الدولتين بشكل خاص.

أشارت الصحيفة إلى، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكا بتنظيم البطولة في 12 دولة كما هو مقرر سابقا، وإنه يقوم حاليا بالتشاور مع الاتحادات الأوروبية، المستضيفة للبطولة.

اختار الاتحاد الأوروبي على 12 مدينة في 12 دولة أوروبية، لاستضافة البطولة، لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى ال ـ60 لانطلاق البطولة، والمدن هي: أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاجن، دبلن، جلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وسان بطرسبورج”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية