فيفا يستغل توقف النشاط الرياضي بإقرار تعديلات جديدة على قوانين الكرة

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “IFAB” توضيحا جديدا بالصور حول احتساب لمسة الكرة باليد وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد عبر الفيديو وشهد العديد من التعديلات على قوانين اللعبة في ظل تجميد نشاط كرة القدم حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

أصدر المجلس العديد من التعديلات والتوضيحات في بعض حالات قانون كرة القدم، وجاء من أبرزها التعديلات أن لمسة اليد تحتسب إذا جاءت الكرة بين الكتف والذراع، بالإضافة إلى عدم المعاقبة على لمسة الكرة باليد غير المقصودة من المهاجم أو زميله إذا لم تكن مباشرة قبل تسجيل الهدف أو فرصة واضحة لتسجيل الهدف، وتحتسب مخالفة في حال كانت لمسة اليد مباشرة من زميله.

إضافة إلى إشهار البطاقة الصفراء للاعب الذي لا يحترم المسافة القانونية في إسقاط الكرة “4 متر” بعكس السابق الاكتفاء بالإنذار الشفهي.

ومن ضمن التعديلات أيضا عدم احتساب مخالفة على إيقاف الهجمة الواعدة في حال طبق الحكم مبدأ إتاحة الفرصة أو سمح بتنفيذ الركلة الحرة بشكل سريع، بعكس السابق التي كان يشهر فيها البطاقة الصفراء.

وشهدت التعديلات عدم معاقبة حارس المرمى إذا ارتكب مخالفة وبعدها تم إهدار ركلة الجزاء أو ارتدت من المرمى دون أن تلامس الحارس إلا إذا أثرت المخالفة على من يركل الكرة، بينما كان في السابق تتم معاقبة الحارس بالبطاقة الصفراء.

وأعلن الاتحاد الدولي أن تطبيق التعديلات الجديدة سيكون بدءًا من الموسم المقبل 2020/2021 الذي لم يتحدد بعد بسبب تجميد الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا.

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