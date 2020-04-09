يوفنتوس يطالب رونالدو و4 محترفين بالعودة إلى إيطاليا 13 إبريل

وجهت إدارة يوفنتوس الإيطالي رسالة إلى جميع محترفيها بالعودة إلى البلاد قبل 13 إبريل المقبل، تمهيداً للعودة إلى التدريبات الجماعية، تأهباً لاستئناف مفاجئ لمنافسات الكالتشيو خلال الفترة المقبلة.

وفقاً لما نشره موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن مسئولي يوفنتوس تواصلوا مع لاعبيه المحترفين، وهم كريستيانو رونالدو، جونزالو هيجواين، دوجلاس كوستا، دانيلو، وسامي خضيرة، وطالبهم بالعودة إلى إيطاليا قبل 13 إبريل المقبل.

ومن المقرر أن يدخل جميع لاعبي يوفنتوس المحترفين داخل العزل الصحي من جديد لمدة أسبوعين، قبل دخولهم في التدريبات بشكل رسمي بعد ذلك بالتنسيق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن نادى إنتر ميلان قام بنفس الخطوة التي اتخذتها إدارة اليوفي، ما يؤكد إمكانية عودة بطولة الدوري بعد شهر إلى شهرين من الآن.

من جانب آخر، يخطط نادى يوفنتوس لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبته في التعاقد مع جيانلويجى دوناروما، حارس فريق ميلان.

وفقا لشبكة “ميديا ست” الإيطالية، فإن يوفنتوس يسعى لضم الحارس دوناروما، من خلال صفقة تبادلية، تضم جناحه فيديريكو بيرنارديسكى، الذي خرج من حسابات مدرب اليوفى، ماوريسيو سارى.

وأضاف الشبكة الإيطالية، أن مسئولي الروسونيرى يرغبون في التخلص من مشاكل حارسهم الشاب، الذي ينتهي عقده مع النادي في صيف عام 2021، ويرفض تمديد عقده في ظل مطالب وكيل أعماله مينو رايولا بالرحيل.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن مسئولي ميلان معجبون بمهارات لاعب اليوفي، بعدما حاولوا ضمه من فريق فيورنتينا قبل عامين، ولكنه فضل الانضمام إلى يوفنتوس وقتها.

ويرى مسئولو يوفنتوس في دوناروما الوريث الأمثل للحارس المخضرم جيانلويجى بوفون، فى حماية عرين اليوفي في المستقبل.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية