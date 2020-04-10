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روما يسعى للحصول على خدمات مهاجم إيفرتون

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يرغب روما في ضم المهاجم الإيطالي لنادي إيفرتون الإنجليزي ويوفنتوس سابقا مويس كين لتعزيز صفوفه في الميركاتو المقبل.

وبحسب مانقل موقع كالشيو ميركاتو فإن ايفرتون الذي تحصل على خدمات كين الموسم الماضي لن يتخلى عن اللاعب بأقل 28 مليون يورو خاصة وأنه لم يسجل إلا هدفا وحيدا خلال ستة وعشرين مباراة خاضها قبل التوقف الإجباري.

ويسعى روما جاهدا للحصول على خدمات مهاجم جديد يساعد الفريق بعد عدم تقديم الكرواتي نيكولا كالينيتش المستوى المأمول وتقدم البوسني ايدين دزيكو في العمر.

ويحتل روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد خمسة وأربعين نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أتلانتا المتواجد في المركز الرابع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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