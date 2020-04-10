إبراهيموفيتش يلتفت للياقته متحدياً كورونا

عاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لخوض التدريبات ولكن هذه المرة ليس مع فريقه ميلان الإيطالي بل رفقة فريق هاماربي السويدي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى والذي يملك فيه أسهم كبيرة.

وخاض إبراهيموفيتش آخر مباراة له مع ميلان في شهر مارس الماضي أمام جنوى وسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة التي خسرها على أرضه بهدفين لهدف ليتوقف الدوري الإيطالي بعدها مباشرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتسمح الدولة السويدية في هذه الفترة بخوض التدريبات دون إقامة المباريات حتى تتم السيطرة على فيروس كورونا ما جعل النجم السويدي لا ينقطع عن التدريبات للحفاظ على لياقته تمهيدا لاستكمال الموسم الكروي في إيطاليا خلال المدة القادمة.

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