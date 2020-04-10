تعقيم مقر الاتحاد المصراتي للوقاية من وباء كورونا

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن جمعية المدى وبالتعاون مع الهلال الأمر في مدينة مصراتة قامت بتعقيم مرافق نادي الاتحاد المصراتي للوقاية من خطر فيروس كورونا الذي تفشى عبر العالم.

وبحسب موقع ريميسا فإن إدارة النادي عبرت عن شكرها لهذه المبادرة على الرغم من توقف النشاط الرياضي بقرار من هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق.

وكان النادي الأهلي بنغازي بدوره من بين الأندية التي بدأت تعاونها في الفترة السابقة مع اتحاد طلبة بنغازي وقامت بتعقيم المقر بالكامل ضمن مساعيها الحثيثة كمؤسسة رياضية ليبية لمجابهة فيروس كورونا.

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