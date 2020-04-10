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تعقيم مقر الاتحاد المصراتي للوقاية من وباء كورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن جمعية المدى وبالتعاون مع الهلال الأمر في مدينة مصراتة قامت بتعقيم مرافق نادي الاتحاد المصراتي للوقاية من خطر فيروس كورونا الذي تفشى عبر العالم.

وبحسب موقع ريميسا فإن إدارة النادي عبرت عن شكرها لهذه المبادرة على الرغم من توقف النشاط الرياضي بقرار من هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق.

وكان النادي الأهلي بنغازي بدوره من بين الأندية التي بدأت تعاونها في الفترة السابقة مع اتحاد طلبة بنغازي وقامت بتعقيم المقر بالكامل ضمن مساعيها الحثيثة كمؤسسة رياضية ليبية لمجابهة فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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