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اللاعب الدولي فؤاد التريكي يتماثل للشفاء

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عماد التريكي في تصريحات خاصة لموقع ريميسا الرياضي أن شقيقه فؤاد التريكي لاعب المنتخب الوطني وأندية الأهلي طرابلس والأخضر والمدينة يعاني من التهاب في الصدر ويتماثل للشفاء في الفترة الحالية.

وقال التركي أيضا أن الطبيب المشرف على حالة فؤاد قد طلب منه الخضوع لفترة العلاج لمدة أسبوعين قبل إجراء التحاليل الأخيرة التي تؤكد شفائه بالكامل.

وبحسب ما ذكر التريكي فإن شقيقه قد حظى باستقبال كبير من قبل محبي الأهلي طرابلس والكرة الليبية إجمالا في مصر وهو يتلقى العلاج بعد وعكة صحية ألمت به خلال شهر مارس الماضي.

ويعتبر فؤاد التريكي من بين أبرز لاعبي خط الوسط في السنوات الماضية حيث مثل المنتخبات الوطنية في الفئات السنية وصولا للمنتخب الأول كما تحصل مع النادي الأهلي طرابلس على لقب الدوري الممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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