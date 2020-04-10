اللاعب الدولي فؤاد التريكي يتماثل للشفاء

قال عماد التريكي في تصريحات خاصة لموقع ريميسا الرياضي أن شقيقه فؤاد التريكي لاعب المنتخب الوطني وأندية الأهلي طرابلس والأخضر والمدينة يعاني من التهاب في الصدر ويتماثل للشفاء في الفترة الحالية.

وقال التركي أيضا أن الطبيب المشرف على حالة فؤاد قد طلب منه الخضوع لفترة العلاج لمدة أسبوعين قبل إجراء التحاليل الأخيرة التي تؤكد شفائه بالكامل.

وبحسب ما ذكر التريكي فإن شقيقه قد حظى باستقبال كبير من قبل محبي الأهلي طرابلس والكرة الليبية إجمالا في مصر وهو يتلقى العلاج بعد وعكة صحية ألمت به خلال شهر مارس الماضي.

ويعتبر فؤاد التريكي من بين أبرز لاعبي خط الوسط في السنوات الماضية حيث مثل المنتخبات الوطنية في الفئات السنية وصولا للمنتخب الأول كما تحصل مع النادي الأهلي طرابلس على لقب الدوري الممتاز.

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