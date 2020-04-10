“عدوى” تقليص الرواتب تنتقل إلى أول نادٍ بالبريميرليغ

أعلن ساوثهامتون بشكل رسمي تنازل لاعبيه والطاقم الفني وأعضاء من مجلس إدارته عن جزء من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر مقبلة بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وذكر النادي في بيانه أن الإداريين واللاعبين والطاقم الفني اتخذوا قراراً طوعياً لمساعدة المتضررين بالدرجة الأولى وتخفيف الضرر الناتج عن تفشي فيروس كورونا في إنكلترا بالتنازل عن راتب أشهر أبريل الجاري ومايو ويونيو المقبلين، وناشد بيان اللاعبين بمساعدة القطاع الصحي في إطار الجهود لمكافحة الأزمة الراهنة.

ويعد تقليص رواتب نادي ساوثهامبتون الذي يحتل المركز الرابع عشر في الدوري المتوقف هو الأول من نوعه ضمن أندية البريمرليغ ليخطو النادي خطوة كعديد الأندية الأوروبية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

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