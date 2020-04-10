“طمني عنّك”.. مبادرة لجس نبض رواد السباحة وسط أزمة كورونا

بدأ الاتحاد العام للسباحة حملته الاجتماعية تحت عنوان “طمني عنّك” بعد توقف نشاط الرياضة الليبية بقرار من هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق للوقاية من خطر فيروس كورونا.

الاتحاد العام للعبة اطمأن عبر صفحته الرسمية على مجموعة من رواد السباحة في ليبيا من بينهم عصمان القنين ونوريا الخبولي وعبدالعظيم الجروشي وغيرهم من الأسماء الرياضية.

يشار إلى أن اتحاد المبارزة كان قد أطلق في اليومين الماضيين حملة توعية للحد من انتشار فيروس كورونا بدأت بنشر الملصقات على مقار بعض المؤسسات للتعريف بمخاطر كورونا وكيفية الوقاية منه بعد تفشيه في عدد من دول العالم خلال الأيام الماضية.

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