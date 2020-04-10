عودة الجمهور “هاجس” يطارد رابطة البريمرليغ

توقف الدوريات الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا اضطر رابطة الدوريات المحلية إلى التفكير بحلول بشأن عودة المنافسات من جديد، حيث تسعى رابطة البريمرليغ لتطبيق اللجوء إلى التكنولوجيا الحديثة لتسريع وتسهيل العودة الآمنة للجمهور عقب أزمة كورونا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن شركة بريطانية متطورة قامت بتطوير جواز سفر صحي رقمي يمكن مسحه ضوئياً لإظهار الأشخاص الذين خضعوا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتائجهم سلبية أو يمتلكون أجساماً مضادة تمنحهم مناعة ضد الوباء.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي لرابطة البريمرليغ ريتشارز ماسترز سيتحدث مع صانعي التطبيق هذا الأسبوع لبحث استخدامه لضمان صحة المشجعين الذين يدخلون إلى الملاعب خلال عودة البريمرليغ.

وبحسب التقارير فإن نجاح تلك الفكرة يعتمد على بدء الاختبار الشامل والتي فشلت الحكومة البريطانية في تحقيقه حتى الآن لكن شركة “في إس تي إي” الصانعة للتطبيق الجديد كشفت أنها تعمل مع شركتين قامت بإجراء اختبارات للأجسام المضادة من خلال أخذ عينة دم من الأصابع، ليتم السماح للأشخاص الذين لهم اختبار سلبي بدخول الملاعب لحضور المباريات مستقبلا.

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