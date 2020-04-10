يوفنتوس يتدخل لإفساد انتقال هالاند لصفوف ريال مدريد

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي مع نظيره ريال مدريد الإسباني في صراع شرس للتعاقد مع النرويجي الشاب إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

ذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن يوفنتوس يسعى في محاولته الثالثة لضم هالاند، بعد أن سعى للتعاقد معه في 2018، بعدما تقدم فابيو باراتيتسي المدير الرياضي لليوفي بعرض قيمته 5 ملايين يورو لنادي مولده النرويجي، إلا أن المهاجم الشاب فضل الانتقال إلى سالزبورج النمساوي، كي يحصل على فرصة حقيقية في لعب المباريات.

أشار الموقع إلى إن يوفنتوس كان يسعى لضم هالاند للمرة الثانية في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن اللاعب النرويجي فضل التوقيع مع بوروسيا دورتموند.

شدد الموقع الإيطالي على أن هالاند لا يزال على رادار الفريق الإيطالي بعد محاولتين سابقتين، لكن يوفنتوس لن يتحرك لضمه في الصيف المقبل، إنما سيكون عرض السيدة العجوز للاعب النرويجي بعد عام أو عامين من الآن في حال عدم رحيله الموسم المقبل.

هالاند انضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند في شهر يناير الماضي قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي، وحقق بداية رائعة مع الفريق الألماني.

وتتصارع العديد من أندية أوروبا الكبرى على ضم هالاند أبرزها ريال مدريد الاسباني الذي يبحث عن خليفة للفرنسي المخضرم كريم بنزيما.

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