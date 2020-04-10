رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية: لا عودة للتدريبات قبل 27 أبريل

أعلن جيوفاني مالاجو، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، أنه سيتم تمديد الحظر على التدريبات حتى 27 أبريل على الأقل.

ولم تتمكن الأندية الإيطالية من التدريب لمدة شهر، كجزء من الحظر الذي فرضته السلطات الإيطالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا بشكل كبير.

وأكد مالاجو الآن أن الموسم قد يكون على بعد أسابيع من استئنافه قائلا في تصريحات لموقع “فوتبول إيطاليا: “أنا على اتصال مستمر بالسيد سبادافورا (وزير الرياضة الإيطالي)”.

أضاف: “أتصور، ولا أعتقد أنني مخطئ، أن القرار الذي تعده الحكومة سيؤكد حظر التدريب، حتى يوم 27 أبريل على الأقل أو حتى عطلة نهاية الأسبوع 1 مايو”.

وتابع: “لدي أفكاري الخاصة، لكني أحتفظ بها لنفسي، وإلا كنت سأسبب الفوضى لأنه ليس من اختصاصي اتخاذ قرار”.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد كشفت عن الموعد المحتمل لعودة الأندية إلى التدريبات الجماعية، استعداداً لاستئناف الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية فإنه من الممكن أن تستأنف التدريبات الجماعية في 4 مايو، مع ثلاث مواعيد مقترحة للمساهمة في اختتام البطولة خلال يوليو المقبل.

وألمحت الصحيفة إلى إنه من الممكن استئناف الدوري الإيطالي خلال 3 مواعيد مقترحة هي 24 مايو أو 31 مايو أو 7 يونيو، مع تحديد ستة أسابيع ونصف لإنهاء الـ13 جولة المتبقية من الدوري، ويعنى هذا إتمام الدوري الإيطالي في بداية أو في منتصف يوليو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية