نائب رئيس برشلونة يكشف: سرقة 900 ألف يورو من النادي

كشف إميلي روسو، نائب رئيس نادى برشلونة الإسباني المستقيل، أن خزينة النادي تعرضت للسرقة خلال الفترة الماضية، وهو ما سيجعل 3 أعضاء جدد يتقدمون باستقالات جديدة.

وقرر 6 أعضاء من مجلس إدارة نادى برشلونة الإسباني التقدم باستقالتهم بعد طلب رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو ذلك، في ظل رغبته بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي.

وقال روسو، في تصريحات لصحيفة “lavanguardia” الإسبانية، “أعتقد أنّ شخصًا ما وضع يده في الخزينة، لا أعرف من هو، ولا أعرف ما إذا كان بارتوميو يعرف ذلك أم لا، ولكن الأمر واضح بالنسبة لي”.

وأضاف نائب رئيس برشلونة المستقيل، “لقد أخبرونا أنهم يدفعون مليون يورو عن عمل بتكلفة سوقية 100 ألف يورو، شخص ما كان يفعل ذلك، وهو يعنى أن شخصاً ما وضع يده في الخزينة، ربما يكون الرئيس يعرف بالفعل نتائج المراجعة وهذه كانت أحد العوامل التي دعتنا للمغادرة”.

وتابع روسو، “نحن مخلصون للنادي، وكنت متحمسًا للغاية لكي أكون رئيس برشلونة، لكنني أفضل النوم بشكل جيد، وأن أستطيع أن أنظر إلى المرآة، نعلم تمامًا أنّه كان هناك بعض المُخالفات، ولا يزال بعض الذين ليس لديهم قيم صحيحة يتواجدون داخل النادي”.

واختتم نائب رئيس برشلونة تصريحاته قائلًا، “هناك أيضًا ثلاثة مدراء يفكرون في الاستقالة، ويرون أن وجود مجلس إدارة جديد، أمر مثالي للنادي للمضي قدمًا، بعدما أمضى بارتوميو هذا الوقت، لأنه لا يريد اجراء انتخابات في الوقت الحالي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية