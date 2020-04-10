ماجواير يتبرع بصناديق طعام لكبار السن في مدينة شيفيلد لمواجهة كورونا

واصل هاري ماجواير، قائد مانشستر يونايتد، أفعاله الرائعة خلال الفترة الحالية، والتي تشهد ركودا في جميع المجالات بسبب تفشى فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن ماجواير تبرع بصناديق طعام لجميع الأشخاص غير القادرين والذين يزيد عمرهم عن 70 عاما وذلك في مسقط رأسه في منطقة موسبوروه الواقعة بمدينة شيفيلد الإنجليزية.

وأضافت الصحيفة أن مدافع ليستر سيتي السابق سيقوم أيضا بدعم بعض المشاريع في المنطقة التي شهدت نشأته منذ أن كان صغيرا.

وكان ماجواير طلب من لاعبي مانشستر يونايتد التبرع بنسبة 30% من رواتبهم للأعمال والتبرعات الخيرية، وهو ما لاقى استحسانا كبيرا من لاعبي الشياطين الحمر الذين بدأوا في الفعل في تنفيذ هذا الأمر.

ويتوقف النشاط الكروي حاليا في إنجلترا وعظم الدول الأوروبية بسبب تفشى الفيروس، وسط شكوك حول امكانية استكمال الموسم، وخاصة بعد تأجيل العديد من الأحداث الهامة مثل “يورو 2020” وأولمبياد طوكيو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بعد مرور 29 جولة.

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