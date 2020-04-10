نقل أسطورة إنجلترا إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي إصابة لاعبه السابق ونجم منتخب إنجلترا نورمان هنتر، بفيروس كورونا، ونقله إلى المستشفى، بعدما جاءت نتيجة الفحص الذي أجراه إيجابية.

وقال ليدز يونايتد، “نؤكد أن أسطورة ليدز يونايتد ومنتخب إنجلترا نورمان هنتر يعالج الآن في المستشفى بعد إيجابية فحص فيروس كورونا”.

وأضاف، “نود أن ننتهز الفرصة لتذكير الجمهور ووسائل الإعلام باحترام رغبات نورمان وعائلته وإعطائهم المساحة التي يحتاجونها خلال هذا الوقت العصيب، استمر في محاربتك يا نورمان، كلنا معك”.

ويعد هنتر أحد كتيبة الجيل الذهبي المتوج بكأس العالم عام 1966 مع المنتخب الإنجليزي، في البطولة التي استضافتها بريطانيا على اراضيها.

وخاض هنتر الذي كان يلعب مدافع 540 مباراة مع ليدز يونايتد خلال مسيرته، وسجّل 18 هدفًا.

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